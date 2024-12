Pedido de despejo pode tirar Bauru Basket do Panela de Pressão

O time que recém subiu para a Série A1 do Paulistão, realizou diversas obras de modernização do estádio, desde a criação de camarotes até a repaginação do gramado. Ao mesmo tempo, começou a resolver os impasses que tinha com o time de basquete.

O Norusca alega que o Bauru Basket possui cinco parcelas em aberto, num total de 121 mil reais. Além disso, o contrato venceu no final de junho, e o clube afirma ter notificado o Dragão sobre uma eventual prorrogação de contrato. Desde então, mesmo inadimplente, o time de basquete bauruense seguiu mandando seus jogos no tradicional ginásio.

Para piorar, quatro derrotas nos últimos cinco jogos tirou o time da 4ª colocação e o jogou para a 9ª, terminando o primeiro turno sem a classificação para a Copa Super 8, que já parecia encaminhada. A última pá de cal do ano foi a derrota para o Vasco, ontem (23), por 81 a 63.