Suns e Heat devem ter ausências de astros nas próximas partidas

Vale destacar que as lesões constantes de outro craque, o Kevin Durant, tiraram do Suns o melhor início de temporada regular da história da franquia para colocar a equipe na 10ª colocação da Conferência Oeste. Ao ser questionado sobre as condições físicas da equipe na temporada, Nurkic declarou: "para mim, é uma parte do jogo, temos que resolver isso".

O Miami Heat, por sua vez, além de conviver com o impasse da saída de Jimmy Butler, agora também deverá lidar com lesão do ala.

Ontem, após machucar o tornozelo esquerdo, Jimmy deixou a quadra antes do início do segundo quarto com problemas... estomacais.

Também não se sabe por quanto tempo a estrela desfalcará o Heat, seja pela lesão ou pelo adoecimento, mas deve ser desfalque hoje contra o Orlando Magic.

Butler vinha de uma das melhores atuações recentes da carreira, com 35 pontos, 19 rebotes e 10 assistências contra o Detroit Pistons.