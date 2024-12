Com atropelo após intervalo, União Corinthians vence Corinthians

Com a nona vitória em 16 jogos, o União Corinthians alcançou 25 pontos e entrou no G8 com a 8ª posição. Por outro lado, o revés fez o Timão perder duas posições e terminar a rodada em 15º lugar, com 22 pontos.

Mogi ultrapassa Pato

Mais cedo, Pato Basquete e o Mogi das Cruzes fizeram um duelo direto na parte de baixo da tabela de classificação. Ambas as equipes estiveram com a mira calibrada em Pato Branco-PR, mas os paulistas levaram a melhor com o placar de 106 a 90.

O resultado positivo foi o sexto do Mogi nesta temporada do NBB e fez a equipe paulista sair do 16º para o 13º lugar com 23 pontos. Por outro lado, o revés acabou fazendo o Pato cair para o 14º lugar com 21 pontos.

Guilherme Lessa foi o maior pontuador do Mogi na partida ao marcar 19 pontos. O armador Gabriel também teve grande destaque ao dar 12 assistências e completar um duplo-duplo com 16 pontos marcados. Do lado do Pato, Cauê anotou 24 pontos e terminou como cestinha do jogo.

Agenda

O próximo compromisso do Corinthians no NBB está marcado para a segunda-feira (23), quando enfrenta o Caxias do Sul fora de casa. Já Mogi, Pato e União Corinthians retornam à quadra na sexta-feira (27). O time de Mogi das Cruzes encara o Botafogo, os gaúchos jogam contra recebem a Unifacisa e os paranaenses duelam contra o Pinheiros.