Damiris Dantas anota 15 pontos na derrota do Botas na Turquia

Neste domingo (15), ocorreu a 12ª rodada do Campeonato Turco de basquete feminino, com participação brasileira em quadra. O Botas, de Damiris Dantas, que marcou 15 pontos, sofreu sua terceira derrota consecutiva ao perder para o Tarsus por um placar apertado de 83 a 81.

No primeiro quarto, o jogo começou equilibrado, sem que nenhum time se distanciasse no placar. Na metade, o Botas ficou 4 pontos atrás, com o placar em 15 a 11, mas conseguiu reverter e assumir a liderança. Nos minutos finais, o Tarsus virou o jogo e abriu novamente 4 pontos, fechando o quarto em 25 a 21. Na sequência, o adversário continuou melhor e abriu 34 a 38, mas o time de Damiris Dantas reagiu e virou o placar. No entanto, o Tarsus voltou a virar e terminou a primeira metade na frente, com o placar em 40 a 36.

Após o intervalo, o Tarsus manteve a vantagem, controlando o placar com uma diferença constante de cerca de 5 pontos. O Bota? não conseguiu repetir o bom desempenho da primeira metade e ficou atrás, com o adversário à frente por 65 a 51. No último período, a equipe de Damiris Dantas iniciou uma reação, encurtando a vantagem. Com apenas 7 pontos de desvantagem, o Bota? virou e chegou a liderar por 80 a 81. Contudo, nos segundos finais, o Tarsus fez a última cesta e garantiu a vitória por 83 a 81.