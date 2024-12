Fortaleza derrota Mogi e volta a vencer após três jogos no NBB

O Fortaleza bateu o Mogi Basquete por 76 a 69 nesta sexta-feira (6) e voltou a vencer no NBB após três derrotas seguidas. O time da capital cearense entrou em quadra com o pior aproveitamente dentre os 18 times do campeonato e, agora, ao menos iguala o Caixas, o 17º da tabela de classificação. O ala Renan Lenz foi o destaque da vitória, com índice de 28 em eficiência.

Jogando em casa, no Centro de Formação Olímpica, o Fortaleza superou o Mogi Basquete em três dos quatro quartos. Fez 18 a 14 no primeiro e depois 22 a 19. Assim, foi para o intervalo com 40 a 33 de frente no marcador. Após o retorno, Mogi descontou um com 19 a 18 no terceiro período, mas os donos da casa reestabeleceram os sete pontos ao levar por 18 a 17 os últimos dez minutos.