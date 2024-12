Santo André vence o Campinas e força 3ºjogo na final do Paulista

Tudo igual! O Santo André recebeu o Unimed Campinas no Ginásio Celso Daniel, derrotou o rival por 74 a 68 e levou a decisão do Paulista Feminino para a terceira partida da série. O duelo que vale o título estadual acontecerá na próxima quarta-feira (4), às 19h (no horário de Brasília), novamente no ABC Paulista.

A equipe campineira teve um melhor início de partida e construiu uma vantagem de seis pontos na metade do primeiro quarto. Depois, o Santo André foi entrando no jogo, conseguiu virar a situação na reta final, graças a uma bola de longa distância da ala-pivô Evelyn Mariano, e saiu na frente na parcial por 21 a 20. O equilíbrio se manteve na sequência, com a diferença entre os times permanecendo em um ponto.

Após um pequeno período de dominância do Unimed Campinas, o clube do ABC reagiu e voltou a deixar a disputa equilibrada. Um início avassalador no último quarto fez o Santo André abrir três pontos de frente. As campineiras chegaram ao empate, mas viram as donas da casa retomarem o ritmo intenso de jogo e sacramentar a vitória em 74 a 68.