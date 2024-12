Com lesão no adutor, Raulzinho deve ficar um mês fora do Barça

TRISTE DEMAIS! Raulzinho mal chegou ao Barcelona e já deve frequentar o departamento médico do clube catalão. Neste domingo (1º), a equipe blaugrana divulgou um comunicado médico em que confirma a lesão no adutor do armador brasileiro e estipula um prazo de recuperação de quatro semanas.

"Raul Neto está afastado do Barça - Baxi Manresa devido a uma lesão no adutor da perna esquerda. O tempo de recuperação é de cerca de quatro semanas", disse o Barcelona em publicação no X. A nota veio antes da equipe catalã entrar em quadra pela liga espanhola contra o Manresa, em que perdeu por 85 a 72.

Lesão na estreia

A lesão de Raulzinho aconteceu durante sua estreia no Barcelona, no clássico contra o Real Madrid na Euroliga de basquete. Naquela oportunidade, o armador brasileiro marcou 5 pontos em três minutos em quadra. Após a partida, o técnico do Barcelona explicou a decisão da retirada de Raulzinho na partida e confirmou à mídia que o armador sofreu uma lesão no adutor.