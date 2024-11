Com homenagem para Alex, Bauru conquista sétima vitória no NBB

O Bauru Basket segue em boa fase no NBB. A equipe paulista está em quarto lugar na classificação geral da primeira fase da competição e conseguiu mais uma vitória nesta quarta-feira (27). Jogando em casa, no Ginásio Panela de Pressão, Bauru ganhou do Fortaleza-Basquete Cearense por 80 a 71, com uma atuação de gala do veterano Alex Garcia em uma noite especial para o atleta.

A partida começou melhor para Bauru. No ataque, a equipe teve um bom aproveitamento dentro do garrafão. Já a defesa incomodou os atletas do Fortaleza que muitas vezes precisavam arremessar do perímetro para tentar pontuar. Assim, a equipe paulista fez 21-12 no primeiro quarto do jogo. Em seguida, o Fortaleza conseguiu fazer alguns arremessos de três ponto cair ao longo do segundo quarto. Assim, a diferença entre os dois times caiu para seis pontos, com Bauru liderando por 42 a 36 no intervalo do jogo. Mas ao longo do segundo tempo, os donos da casa conseguiram manter a vantagem no placar para garantir a vitória por nove pontos.

Homenagem ao craque

Alex Garcia foi o destaque individual do jogo com 29 de eficiência. O ala de Bauru foi o cestinha do jogo com 27 pontos, além de quatro rebotes e quatro assistência. Quem ajudou o veterano no ataque da equipe foi Dontrell Brite que anotou 24 pontos. Do lado do Fortaleza-Basquete Cearense, o pivô Ewing concentrou as ações ofensivas do time com 26 pontos.