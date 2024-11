Com folga, Paulistano derrota o Unifacisa e volta a vencer no NBB

A noite desta quinta-feira (14) foi positiva para o time do Paulistano no NBB 2024/2025. Jogando fora de casa, na Arena Unifacisa, em Campina Grande, a equipe paulista venceu o time da casa por 86 a 69 e conquistou a vitória no campeonato, após a derrota no jogo anterior contra o Fortaleza B.C.

No primeiro quarto do jogo, o Paulistano dominou a parcial logo no início, abrindo uma diferença de cinco pontos, com 7 a 2, e depois chegou à metade com 15 a 8. Na sequência, a equipe conseguiu administrar a liderança, impedindo que o Unifacisa, que chegou a diminuir a desvantagem, conseguisse empatar ou virar o jogo. No segundo quarto, o time paulista conseguiu impor ainda mais seu bom ritmo de jogo, chegando a abrir 11 pontos de diferença, mas terminou a parcial com uma vantagem de 42 a 35.

Na volta do intervalo, o Unifacisa melhorou seu jogo, marcando 19 pontos no terceiro quarto, contra 15 no anterior. No entanto, não foi o suficiente para diminuir a vantagem do Paulistano, que fez 27 pontos, dominando a parcial do início ao fim, e fechou com uma diferença de 15 pontos no último lance. No último quarto, o time paulista conseguiu administrar a vantagem adquirida ao longo do jogo. Além disso, ainda ampliou a diferença, encerrando a partida em 86 a 69.