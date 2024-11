Ratiopharm Ulm de Márcio Santos sofre quarta derrota na Eurocup

Nesta quarta-feira (13), brasileiros marcaram presença em quadra em suas respectivas ligas de basquete masculino. Pela Eurocup, o Ratiopharm Ulm, do pivô Márcio Santos, perdeu para o Bahcesehir Kol, da Turquia, por 80 a 72, sofrendo sua segunda derrota consecutiva. Já na Euroliga, o Paris Basketball, comandado pelo técnico Thiago Splitter, venceu o Zalgiris Kaunas por 83 a 77. No mesmo dia, o Tenerife, do armador Marcelinho Huertas, derrotou o Saint Quentin na Champions League.

No confronto da Eurocup, o Ratiopharm Ulm, equipe do brasileiro Márcio Santos, começou a partida de forma equilibrada, com os times se mantendo próximos no placar. Porém na metade do primeiro quarto, o Ulm conseguiu abrir vantagem ao marcar 6 pontos consecutivos, enquanto o Bahcesehir só voltou a pontuar na reta final, reduzindo a diferença para três pontos. No segundo quarto, o Ulm manteve a dominância no início, mas o time adversário ganhou força ao longo do período, conseguindo virar o placar e fechar a primeira metade do jogo em 41 a 36 a seu favor.

Após o intervalo, o Bahcesehir manteve sua vantagem, entrando no último quarto com 4 pontos à frente. O Ulm tentou reagir e chegou a reduzir a diferença para apenas 1 ponto, mas não conseguiu sustentar o ritmo. O time adversário respondeu rapidamente, abrindo uma vantagem de 8 pontos e garantindo a vitória por 80 a 72. O pivô brasileiro Márcio Santos registrou 3 pontos e 3 rebotes em 11min57s de jogo.