Em casa, Ituano fecha série contra São José no Paulista Feminino

O Campeonato Paulista de basquete feminino definiu sua última equipe classificada às semifinais. Neste sábado (9), o Ituano venceu o São José pelo placar de 79 a 71 no jogo 2 e fechou a série de quartas de final com 2-0.

O Galo venceu os dois primeiros quartos e fechou o primeiro tempo com vantagem em dois dígitos. Na volta do intervalo, o São José reagiu e venceu o terceiro quarto por 15 a 11, mas no último período o Ituano voltou a dominar, vencendo por 18 a 16 e garantindo o triunfo.

A cestinha da partida foi Gabi Guimarães. A Camisa 13 do Galo marcou 25 pontos, além de pegar 8 rebotes e dar 5 assistências. Leila e Paixão também se destacaram com 18 e 17 pontos, respectivamente. A capitã Joice foi a garçonete da noite com 12 assistências distribuídas.