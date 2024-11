Brasil vai jogar pelo bronze no Sul-Americano sub-15 Feminino

Sem título para o Brasil no Campeonato Sul-Americano Sub-15 Feminino de basquete. Neste sábado (9), a Seleção brasileira da categoria foi derrotada pela Colômbia na semifinal. Em jogo de emoções até os segundos finais, as colombianas se garantiram na final com 57 a 52 no placar.

O começo parecia promissor para o Brasil com uma vitória no primeiro período. No entanto, a pequena vantagem de 4 pontos acabou nas parciais seguintes e as colombianas foram para o último quarto com 9 pontos de distância. Restando menos de cerca de um minuto para o fim, as brasileiras conseguiram diminuir a diferença para 1 ponto. Entretanto, a Colômbia foi mais eficiente no momento crucial da partida e garantiu a vitória.

Na disputa pela medalha de bronze do torneio, a equipe brasileira vai reencontrar a Argentina. As duas equipes se enfrentaram na primeira fase e as Hermanas levaram a melhor com uma vitória acachapante. A partida começa às 18h deste domingo (10).