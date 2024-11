Poucos minutos para Yago em vitória fácil do Estrela Vermelha

Foram menos de dez minutos que o brasileiro Yago dos Santos ficou em quadra na fácil vitória do Estrela Vermelha sobre o Alba Berlin pela fase de grupos da Euroliga de basquete masculino. Em exatos 9min56, o armador anotou apenas três pontos, todos de lance livre, deu uma assistência e roubou uma bola. O Estrela Vermelha derrotou os visitantes por 92 a 71, mas segue fora do G10 no principal campeonato europeu de basquete masculino.

Apesar da derrota, o italiano Gabriele Procida, do Alba Berlin, foi o cestinha da partida com 25 pontos. O estadunidense Trevion Williams fez 16. Pelo time de Yago dos Santos, o também estadunidense Codi Miller-McIntyre foi o cestinha marcando 15 pontos. Filip Petrusev fez 14 e Nikola Kalinic ajudou com 13. Procida e Williams também se destacaram nos rebotes, com sete cada, mesmo total de Kalinic para os anfitriões. + Seleção feminina é superada pela Argentina no Sul-Americano sub-15 Cabeça a cabeça A vitória sobre o lanterna da Euroliga foi a quarta do Estrela Vermelha em oito partidas disputadas até agora pela temporada regular. O time ocupa a 11ª posição, mas pode ser alcançado por Real Madrid e Maccabi Tel Aviv ainda nesta rodada. Os dez primeiros avançam para a pós temporada, sendo os seis primeiros direto para os playoffs e do sétimo ao décimo para o play-in. O lituano Zalgiris Kaunas lidera com seis vitórias em sete compromissos. O Alba Berlin é o 18º com uma vitória e sete derrotas.