Elinho vira maior garçom da história do NBB e ganha homenagem à la LeBron

Recorde, vitória e homenagem

Para prestigiar uma marca histórica como essa, a organização do NBB preparou uma homenagem especial para o jogador durante a partida. Assim como a NBA fez com LeBron James quando se tornou o maior pontuador da história da liga. Por isso, no momento em que Elinho quebrou o recorde de assistências, o NBB paralisou a partida presentou o armador do Corinthians com um quadro de comemoração para receber os aplausos dos torcedores presentes no Ginásio Antônio Prado Jr.

Com um duplo-duplo de 10 pontos e 12 assistências, além de dois rebotes, Elinho foi fundamental para o triunfo do Corinthians. O Timão começou quente na partida e fechou a primeira parcial à frente no placar em 24 a 20. Em seguida, o Corinthians ampliou a vantagem para 45 a 33. Na volta do intervalo, o Paulistano mostrou uma boa recuperação e diminuiu a diferença para sete pontos, em 65 a 58. No último quarto, as equipes pecaram no aproveitamento de arremesso, mas o Timão administrou a vantagem saiu com a vitória.

Classificação

Com o triunfo de hoje o Corinthians aparece na 9ª colocação do NBB 2024/2025. Até o momento, o Timão soma três vitórias e quatro derrotas na temporada. Por outro lado, o Paulistano ocupa a 16ª posição com duas vitórias em sete partidas.