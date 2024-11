Campinas bate Ourinhos e sai na frente pelas quartas do Paulista

Deu Campinas na primeira partida da série melhor de três das quartas de final do Paulista de basquete feminino. O time venceu o Ourinhos no Ginásio Monstrinho por 69 a 64 a deu passo importante rumo a semifinal do estadual.

O Ourinhos começou jogo mais ativo e foi empurrado pela torcida. Desse modo, terminou o primeiro quarto com 26 a 10. Foi então que a cubana Ineidis Casanova começou a fazer diferença. Com ela, o time voltou ao jogo e encostou no placar com 41 a 32 no intervalo.

Na segunda metade do jogo, o Campinas começou a apertar e demonstrar reação. Faltando 4min30s para o fim do quarto, o time já tinha tirado a diferença e encostou no placar, com 47 a 43. O empate e a virada vieram no início da última parcial, com dois minutos jogados. O Ourinhos estacionou nos 54 pontos e viu o Campinas comandar a quadra. O time voltou a marcar quando as visitantes já estavam na frente do marcador com distância. Desse modo, o jogo terminou com vitória do Unimed Campinas por 69 a 64. Ineidis Casanova foi a cestinha com 37 pontos.