Brasil atropela Venezuela e fica com bronze no Sul-Americano

ATROPELO! O Brasil venceu com autoridade a Venezuela por 77 a 53 no Coliseo Cayetano Canizarez, em Bogotá, e terminou o Campeonato Sul-Americano de basquete em cadeira de rodas masculino com a medalha de bronze. O destaque do time foi Sérgio Júnior, que anotou 22 pontos, 6 rebotes e 3 assistências.

Em competição que reuniu Brasil, Venezuela, Argentina, Colômbia, Peru e Chile, o sistema foi de todos contra todos na primeira fase. Em seguida, as duas primeiras seleções avançaram para final, enquanto o terceiro e quarto lugar disputaram o bronze. A equipe tupiniquim terminou na terceira posição, após vencer Venezuela, Chile e Peru, perdeu da Argentina e da Colômbia.

O time da casa anotou os primeiros pontos da partida, mas só nesse momento ficou a frente do placar. Aos 8 minutos, o Brasil tomou a dianteira com Sergio Júnior. Depois, o time abriu distância no marcador, a ponto de abrir 22 a 10. De modo avassalador, que a primeira metade com 43 a 27.