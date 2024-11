Damiris brilha, anota 27 pontos e Botas vence pela Liga Turca

Em partida válida pela sexta rodada da Liga Turca Feminina de basquete, o Botas SK derrotou o Nesibe Aydin por 80 a 74 e conquistou sua segunda vitória na competição. A brasileira Damiris Dantas terminou como a principal destaque da equipe vencedora, liderando o ataque com a marca de 27 pontos. O time retorna às quadras no dia 13 de novembro, para encarar o Besiktas.

Titular do Botas no confronto deste sábado (2), Damiris finalizou com 27 pontos, sete rebotes, quatro assistências e um roubo de bola em apenas 28 minutos jogados. Outra destaque do seu clube foi a norte-americana Khadijah Cave, autora de 23 pontos e incríveis 16 rebotes. Do lado do Nesibe, a australiana Lauren Scherf foi quem melhor desempenhou em quadra, com 20 pontos e seis rebotes.

O trunfo foi apenas o segundo resultado positivo do Botas SK na atual temporada da Liga Turca. Após cinco rodadas, a equipe de Damiris Dantas ocupa a nona colocação da classificação geral, que é liderada pelo invicto Fenerbahçe. Elas voltarão ao torneio no dia 13 de novembro, às 13h (no horário de Brasília), onde enfrentarão o Besiktas.