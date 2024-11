Time de Yago perde, enquanto de Tiago Splitter vence na Euroliga

Nesta sexta-feira (1), brasileiros participaram da sétima rodada da Euroliga de basquete masculino. No primeiro jogo, Yago dos Santos contribuiu com 11 pontos na derrota do Estrela Vermelha. Por outro lado, o Paris Basketball, sob o comando do técnico brasileiro Tiago Splitter, conquistou sua terceira vitória consecutiva.

O início do primeiro quarto foi marcado por um confronto equilibrado, mas logo depois o time sérvio Estrela Vermelha abriu uma vantagem de cinco pontos. No entanto, o Panathinaikos, da Grécia, conseguiu encostar e terminou a parcial empatado em 18 a 18. No segundo quarto, o time do brasileiro Yago Santos disparou no placar, anotando 14 pontos consecutivos a partir da metade da parcial. Na reta final, o time grego conseguiu reduzir a desvantagem para oito pontos, encerrando o quarto em 46 a 38.

Na volta do intervalo, a equipe sérvia sofreu uma sequência de pontos do time grego, que conseguiu encostar e terminou o terceiro quarto com apenas três pontos de diferença. No último quarto, o Panathinaikos não permitiu que o Estrela Vermelha abrisse grandes margens novamente e controlou a maior parte do jogo. Na reta final, o time grego empatou e virou o placar, encerrando a partida com uma vitória de 81 a 77 sobre o time sérvio.