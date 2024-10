Brasil faz 78 pontos, vence o Peru e segue 100% no Sul-Americano

Invictos! No confronto válido pela fase preliminar do Sul-Americano de basquete em cadeira de rodas, na Colômbia, o Brasil superou o Peru por 78 a 22. Esta foi a terceira vitória da seleção brasileira no evento, que mantém, até o momento, sua campanha de 100% de aproveitamento.

A partida começou com o roteiro semelhante dos primeiros dois jogos do Brasil: o time comandando as ações e mostrando um ataque muito efetivo. Dessa forma, a equipe saiu na frente no quarto inicial pelo placar de 19 a 8. Logo depois, os peruanos igualaram o confronto, mas sem conseguir se aproximar da liderança do marcador. Os brasileiros voltaram a sobrar bastante na disputa e aplicaram 29 a 2 sobre o rival continental no terceiro quarto.