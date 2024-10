Brasil passeia contra o Chile e vence segunda no Sul-Americano

Na segunda rodada da fase de grupos do Sul-Americano de basquete em cadeira de rodas, na Colômbia, o Brasil superou o Chile pelo placar elástico de 76 a 30. A equipe conquistou sua segunda vitória no torneio, após bater a Venezuela no duelo de estreia.

A seleção brasileira teve um excelente início de jogo, abrindo 14 pontos de vantagem sobre o rival no primeiro quarto. A partida se equilibrou na sequência, mas ainda com o Brasil se mantendo na ponta. Demonstrando um ótimo poderio ofensivo, a equipe comandada pelo técnico Itamar Silva voltou a ampliar a diferença nas últimas duas parciais. Com mais 45 pontos anotados, o time sacramentou o resultado em uma vantagem de 46 pontos.