Botafogo vence Fortaleza fora de casa em jogo isolado do NBB

Em jogo isolado deste domingo (27), válido pela temporada regular do NBB 2024/2025, o Botafogo derrotou o Fortaleza Basquete Cearense por 77 a 52, na UNIFOR, na capital cearense. O Fogão liderou o placar de ponta a ponta e fez uma partida dominante, voltando a vencer na competição depois de duas derrotas consecutivas.

O Botafogo teve o controle da partida a todo o momento, vencendo todas as parciais. O Fortaleza se manteve no jogo no primeiro período, mas o Fotão deslanchou ainda na reta final do quarto inicial e foi abrindo vantagem até o fim. No intervalo, a vantagem carioca era de 37 a 27 e foi para 21 pontos ao final do terceiro período, terminando com 25 pontos de diferença.

O pivô Mathias foi o cestinha do Botafogo na partida, com 16 pontos. O estadunidense Fred Thomas apareceu logo em seguida, com 15 pontos. Pelo lado do Fortaleza, Ethan Ewing voltou a ser o destaque, com 14 pontos e cinco rebotes. Já o armador Cassiano marcou 12 pontos.