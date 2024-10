Damiris Dantas anota duplo-duplo e vence na Liga Turca

Neste sábado (26), a sexta rodada da liga turca de basquete feminino contou com a presença da brasileira Damiris Dantas em quadra. O Botas, equipe de Damiris, superou o Çukurova Mersin por 79 a 74, conquistando sua primeira vitória após três derrotas consecutivas. A brasileira teve uma boa atuação e foi a cestinha do time, com direito a duplo-duplo.

O Botas começou bem o jogo contra o Çukurova, jogando fora de casa, e logo no primeiro quarto demonstrou seu domínio. Com uma vantagem inicial de 13 a 4, o Botas pressionou o adversário, mas o Çukurova reagiu, conseguindo reduzir a diferença para apenas dois pontos. Entretanto, o Botas voltou a se impor na reta final do quarto, ampliando novamente a diferença e encerrando a parcial com uma vantagem de sete pontos.

No segundo quarto, a partida manteve a mesma dinâmica do início, com o Botas seguindo no controle e ampliando a diferença, enquanto o Çukurova tentava reduzir a vantagem. No entanto, desta vez, o time da brasileira Damiris Dantas, conseguiu administrar a vantagem de forma mais consistente. Com uma boa atuação , o Botas encerrou a primeira metade do jogo com vantagem, indo para o intervalo com o placar em 44 a 28.