Hapoel Tel Aviv, de Caboclo, perde e quebra sequência na Eurocup

O Hapoel Tel Aviv, equipe israelense onde atua o brasileiro Bruno Caboclo, tomou uma virada no último quarto e perdeu para o Trento, da Itália, por 79 a 73, nesta quarta-feira (23), pela Eurocup de basquete masculino. O time vinha de uma sequência de cinco vitórias seguidas, sendo duas pelo campeonato nacional, e desperdiçou a chance de assumir a liderança da competição europeia.

Em quadra, Hapoel Tel Aviv e Trento protagonizaram um duelo muito equilibrado e de muitas alternâncias na liderança do placar. O Trento tomou as rédeas do jogo no primeiro período e fechou a parcial com 26 a 18 de frente, mas o Hapoel tomou a dianteira já no segundo período. Ainda assim, quem foi para os vestiários com vantagem foi a equipe italiana, com 41 a 38.

O equilíbrio do jogo foi ainda mais claro no terceiro quarto, quando houve nove trocas de liderança do placar. O Hapoel entrou no último período com 58 a 57 de frente e chegou a ampliar essa diferença para oito pontos, em 68 a 59. A partir daí, no entanto, a equipe israelense sofreu um "apagão" e ficou cinco minutos sem pontuar, vendo os italianos empatarem e passarem à frente a dois minutos do fim. O Trento manteve-se em vantagem e venceu por 79 a 73.