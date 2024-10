Boston Celtics atropela NY Knicks na abertura da NBA 2024/2025

O começo da nova temporada da NBA não poderia ser melhor para o Boston Celtics. Atuais campeões da liga, os Celtas deram um verdadeiro show no TD Garden e atropelaram o New York Knicks por 132 a 109. O triunfo desta terça-feira (22) ainda contou com toque especial para o Celtics, que igualou o recorde do Milwaukee Bucks de bolas triplas em uma única partida da NBA (29).

Sem grandes novidades para 2024/2025, o time comandado por Joe Mazzulla contou com ótimas atuações da base vencedora da temporada passada. Principal estrela dos Celtics, Jayson Tatum anotou um duplo-duplo com 37 pontos, 10 assistências e quatro rebotes. Jaylen Brown com 23 pontos e Derrick White com 24 também se destacaram.

Já o New York Knicks veio com mudanças importantes na equipe em relação à temporada passada. O ala-pivô Julius Randle e o ala-armador Donte DiVincenzo deixaram a franquia em uma troca com o Minnesota Timberwolves para a chegada do ala-pivô Karl-Anthony Towns.