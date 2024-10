Yago faz 23, mas Estrela Vermelha perde a primeira na Euroliga

O Estrela Vermelha conheceu sua primeira derrota na Euroliga de basquete masculino. Mesmo contando com uma grande atuação do brasileiro Yago dos Santos, a equipe sérvia perdeu para o Barcelona por 98 a 94, em um duelo que só foi decidido na prorrogação, na tarde desta sexta-feira (18), em Belgrado. O Monstrinho fez 23 pontos e foi o principal destaque da equipe na partida. Com o revés, o Estrela caiu para a segunda colocação na tabela de classificação.

Yago começou no banco de reservas, mas foi o grande destaque da partida já no primeiro tempo. Mesmo atuando apenas nove minutos, ele foi para os vestiários como o cestinha do duelo, com 11 pontos. O brasileiro pouco jogou no terceiro período e atuou por praticamente todo o quarto final, quando foi decisivo ao chamar a responsabilidade nos últimos momentos da partida. Ele foi o responsável por marcar a cesta que levou o duelo para a prorrogação e anotou cinco pontos no tempo extra.

Um jogaço!

Em quadra, o duelo foi recheado de equilíbrio e com emoção até o fim. Houve 28 trocas de liderança no placar. O Barcelona fechou o primeiro período com 26 a 25 de frente, mas o Estrela foi para os vestiários com 47 a 44 de vantagem. No terceiro período, o time sérvio manteve-se a frente em 66 a 63. O período final foi marcado por alternância de cestas entre as equipes e, depois de um final elétrico, o duelo terminou empatado em 84 a 84, indo para a prorrogação.