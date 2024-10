Ituano bate Araraquara por 62 a 59 no Paulista Feminino

O Sesi Araraquara recebeu o Ituano no Campeonato Paulista Feminino de basquete, mas não conseguiu garantir vitória. Com a liderança de Gabi Guimarães, o Galo de Itu superou o mando de campo e venceu a partida, que teve últimos minutos emocionantes.

A primeira metade do jogo foi de muito equilíbrio entre os times. Com Aline Moura pelo lado Sesi Araraquara e Gabi Guimarãres com o Ituano, as jogadoras lideraram nas investidas. Porém, o jogo teve pouco aproveitamento, com os times empatando no primeiro e segundo quartos, primeiro com 18 a 18, e em seguida com 32 a 32.

O Araraquara voltou para partida abaixo no aproveitamente, desse modo, Gabi Guimarães comandou o time para fazer com 18 a 11 no terceiro quarto. Na última parcial não foi diferente, o Sesi Araraquara ficou mais de cinco minutos sem marcar pontos, que veio com cesta de três pontes de Débora Costa. Com erros do Ituano, mas com pouco tempo, o Araraquara conseguiu empatar em 56 a 56 faltando um minuto para o término. Porém, sem converter arremessos importantes, o Ituano não definiu o jogo, mas segurou o placar em 62 s 59. Gabi Guimarães marcou 21 pontos e foi a cestinha da partida, e apesar da derrota, Aline Moura foi a única do jogo a fazer o duplo-duplo, com 18 pontos e 11 rebotes anotados.