Manu Rios brilha com 41 pontos e São José bate Campinas

Noite de recorde pela Liga de Basquete Feminino! Nesta sexta-feira (16), o São José triunfou fora de casa sobre o Campinas Basquete por 92 a 82 e se firmou na quarta colocação da LBF 2025. O destaque ficou com a atuação brilhante de Manu Rios, que anotou 41 pontos e estabeleceu a nova melhor marca de pontuação individual do torneio na atual temporada.

Além dos 41 pontos marcados, Manu Rios ainda contribuiu com seis rebotes e quatro assistências, obtendo 38 de eficiência. Do outro lado da quadra, vimos também uma grande atuação de Izabella Zangalli, que anotou 25 pontos, 17 rebotes e duas assistências, terminando o jogo com a mesma marca de 38 de eficiência.

Este foi o oitavo triunfo do São José em 14 jogos pela LBF de 2025. Com 22 pontos no total, a equipe joseense se mantém na quarta colocação da classificação. Enquanto isso, o Campinas Basquete conheceu a sétima derrota em 14 partidas (21 pontos), ocupando o sexto lugar.