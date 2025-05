Ruan volta 100% e ajuda Flamengo a vencer o Corinthians

Jogo no garrafão

Ruan deixou o jogo 3 com 12 pontos marcados e seis rebotes. No segundo fundamento, terminou com o principal reboteiro ofensivo do Mengão com quatro. Ele também foi responsável pelo o único toco do rubro-negro na partida. O Flamengo lidera a série de quartas de final por 2-1. No domingo (18), enfrenta o Timão no Wlamir Marques e pode carimbar vaga nas semifinais do NBB em caso de novo triunfo.

"A gente se sobressai muito no garrafão e eles não estavam deixando a gente jogar, dobrando sempre. Porém, a gente estava conseguindo achar bolas de fora, com bom aproveitamento nas bolas de três também. A gente modificou a defesa (no segundo tempo). Ela estava um pouco diferente do começo do jogo e acho que isso foi o diferencial", explicou.