Knicks dominam Celtics no jogo 6 e vão às finais do Leste pela primeira vez desde 2000

Após 25 anos de espera, o New York Knicks finalmente voltará às finais da Conferência Leste da NBA. Nesta sexta-feira, a equipe nova-iorquina dominou o Boston Celtics no Madison Square Garden por 119 a 81 e encerrou a série de semifinal em 4 a 2.

O New York Knicks não tomou conhecimento dos atuais campeões e ditou o ritmo da partida do começo ao fim. Foram 64 pontos marcados no primeiro tempo e apenas 37 sofridos. A diferença só aumentou após a volta do intervalo e o time da casa triunfou com facilidade.

Todos os titulares dos Knicks terminaram com números de dois dígitos, e Josh Hart registrou um triplo-duplo, tornando-se o primeiro jogador da franquia a conseguir isso na pós-temporada desde Clyde Frazier, em 1972. Hart terminou a noite com 10 pontos, 11 rebotes e 11 assistências.