Venezuelana conta sua trajetória no esporte até chegar no JUBs

"Estou em Boa Vista desde fevereiro, não tem nem um ano que eu cheguei no Brasil. Eu vim para estudar, aí o professor me adicionou ao time e as meninas me acolheram, então passei a jogar com elas", completou a venezuelana, que cursa educação física na universidade roraimense.

Jornada longa até Brasília

Em uma das primeiras partidas que iniciaram o dia de abertura dos esportes coletivos no JUBs, o gaúcho Ideau superou o UFAC-AC por 3 a 1, gols de Aline Pietrobiasi (duas vezes) e Julia Deon. O duelo foi válido pela terceira divisão do torneio de futsal feminino. Após o confronto, a pivô e a capitã Dara Barro falou sobre o longo caminho que o time percorreu até chegar em Brasília.

"Acredito que a gente fez um bom jogo, porque a gente está bem cansada, nossa viagem foi muito longa. Foram 36 horas, fomos uma das últimas delegações a chegar. E um dos motivos de termos atrasado a nossa viagem foi porque o Aeroporto de Porto Alegre ainda não está funcionando", explicou a atleta.