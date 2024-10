Em vitória, Bruno Caboclo anota onze pontos para Hapoel Tel Aviv

Em jogo válido pela quarta rodada da temporada regular da Eurocup, o Hapoel Tel Aviv, de Israel, superou o time espanhol Gran Canaria por 79 a 66. No duelo desta terça-feira (15), o brasileiro Bruno Caboclo anotou 11 pontos pelo time israelense. Além disso, a equipe agora assume a liderança da tabela com apenas uma derrota.

No primeiro quarto, as equipes mantiveram o placar equilibrado, com o time israelense terminando à frente, 16 a 14. Em seguida, o Gran Canaria começou marcando, mas o Hapoel assumiu a liderança e seguiu para o intervalo com oito pontos de vantagem, fechando em 37 a 29.