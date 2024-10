Brasileiros vencem na terceira rodada da Euroliga de basquete

Na volta do intervalo, os últimos quartos seguiram um enredo semelhante aos anteriores, com a equipe do Estrela Vermelha à frente do placar. O Fenerbahce melhorou na metade do terceiro quarto, chegando a ficar apenas quatro pontos atrás do adversário, mas o time da Sérvia retomou o controle e manteve a liderança até o final do jogo, fechando em 76 a 57.

Com o resultado, o Estrela Vermelha mantém 100% de aproveitamento até o momento na Euroliga e assume a liderança. O armador brasileiro Yago Mateus jogou por seis minutos e conseguiu um rebote.

Paris Basketball x Panathinaikos Basket

Atuando como técnico do Paris Basketball, Tiago Splitter conquistou sua primeira vitória após duas derrotas. Jogando em casa na Porte de La Chapelle Arena, a equipe do treinador brasileiro teve um primeiro tempo oscilante, abrindo vantagens consideráveis de 15 pontos. Na reta final, a equipe não conseguiu sustentar a diferença e viu o placar diminuir para 6 pontos, mas ainda manteve a liderança, fechando o primeiro tempo em 45 a 39.

Na segunda metade do jogo, o Paris Basketball administrou sua vantagem e voltando a abrir 15 pontos em determinado momento do terceiro quarto. Nos minutos finais a desvantagem do Panathinaikos diminuiu, mas não foi o suficiente para uma vitória que ficou com o time francês por 84 a 80