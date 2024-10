New York vence segundo jogo contra o Lynx e empata final da WNBA

Com a série empatada em 1 a 1, as atenções agora se voltam para Minnesota. Será a vez do Lynx receber os dois próximos jogos, no Target Center, em Mineápolis. A terceira partida acontecerá na próxima quarta-feira (16), às 21h. O quarto duelo será na sexta-feira (18), no mesmo horário. Caso necessário, uma quinta e decisiva partida ocorrerá no próximo domingo (20).

Como foi o jogo

Assim como aconteceu na primeira partida, o New York Liberty demonstrou um ritmo ofensivo muito intenso e marcou muitos pontos no começo do jogo. Desta vez, porém, o Minnnesota Lynx conseguiu acompanhar e se manteve na cola do placar. Nos dois minutos finais do período inicial, o time da casa anotou oito pontos seguidos e fechou a parcial com vantagem de 31 a 21.

O Liberty seguiu abrindo vantagem no segundo período e chegou a abrir 17 pontos de frente, com 46 a 29. Na reta final do quarto, no entanto, o Lynx reagiu e encostou no placar, indo para os vestiários com placar de 49 a 39. Já no retorno para o terceiro período, as defesas prevaleceram, o que fez com que o aproveitamento ofensivo das duas equipes caísse. A diferença chegou a cair para quatro pontos, mas a parcial acabou 61 a 53.

O rendimento dos ataques cresceu no começo do último quarto. O Lynx se aproveitou de jogadas bem trabalhadas para cortar a desvantagem e chegar a ter 66 a 64 no placar. Sem cometer o erro do primeiro confronto, o New York corrigiu sua defesa a tempo e impediu que a equipe adversária empatasse O time da casa ainda anotou uma boa corrida de pontos e teve tranquilidade no fim para fechar em 80 a 66.