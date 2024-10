Mãozinha faz cesta de três no 'clutch' em jogo da pré-temporada

O brasileiro Mãozinha Pereira teve uma atuação destacável na vitória do Memphis Grizzlies sobre o Chicago Bulls pela pré-temporada da NBA, em partida disputada na noite deste sábado (13), no Chase Center, em Chicago. O ala-pivô anotou seis pontos no duelo, com direito a uma cesta de três no minuto final, que fez com que a equipe passasse a frente do placar antes de fechar em 124 a 121.

Durante a partida, o Chicago Bulls teve o controle do placar e chegou a ter 19 pontos de vantagem no início do segundo tempo. O Memphis Grizzlies engatou uma reação ainda no terceiro quarto e foi para o último período com apenas 93 a 91 contra. Na parcial decisiva, as equipes trocaram pontos e chegaram no 'clutch time' - momento decisivo da partida - com o placar em aberto.