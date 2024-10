Gustavinho abre o jogo sobre a saída da seleção brasileira: "inviabilizaram o trabalho"

A declaração sobre "contornarem e forçarem outras vias" vai de encontro com o que foi noticiado na época da demissão. Em matéria publicada no UOL, o possível estopim da demissão foi quando De Conti se negou a demitir seu assistente técnico Vitor Galvani. Situação que se encaixa nas queixas do treinador.

"Foram questões que eles exigiram que inviabilizaram o meu trabalho e atrapalharam a seleção brasileira como um todo. Então não foi só um problema que me afetou", lamenta De Conti.

O tempo, como sempre, parece curar as feridas e Gustavinho não quer pensar em mágoas ou injustiça. "Não guardo ressentimento e nem me sinto injustiçado. Claro que fica aquele gostinho de que a gente podia fazer um pouco mais na seleção, que as coisas poderiam ser diferentes. Mas enfim, acho que isso também já ficou no passado. No final, foi algo melhor também pensando no Flamengo e na própria Seleção, que conseguiu ir para as Olimpíadas. Vida que segue", afirma ele.

A trajetória de Gustavinho na seleção

A escolha da Confederação Brasileira de Basquete por Gustavo De Conti para treinar a seleção brasileira parecia indicar uma nova direção histórica para o basquetebol do Brasil. Vindo de uma temporada perfeita pelo Flamengo em 2020/2021, quando ganhou a Champions League das Américas, NBB, Copa Super 8 e Carioca, Gustavinho chegou com moral para o posto de treinador do Brasil. A chegada dele por si só já representava um movimento histórico. Isso porque ele foi o primeiro técnico brasileiro a assumir a Seleção em 14 anos.

No entanto, os dois anos e meio em que esteve à frente da seleção foram turbulentos. A começar pelo vice-campeonato na Copa América de 2022, sediada em Recife. A derrota na final em casa para a Argentina, por 75 a 73 apagou a boa campanha que o Brasil teve durante o torneio.