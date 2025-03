Yago anota seis pontos em derrota do Estrela Vermelha

Segunda derrota seguida para o Estrela Vermelha na Euroliga de basquete masculino. Nesta quinta-feira (6), a equipe do brasileiro Yago dos Santos perdeu fora de casa para o Bayern de Munique por 100 a 82 e caiu para a quinta colocação da tabela de classificação. Com apenas 11 minutos em quadra, Yago pouco pôde fazer para evitar a derrota. Ainda assim, o brasileiro anotou seis pontos e distribuiu uma assistência.

O grande destaque individual da partida foi estadunidense Carsen Edwards, que registrou 30 pontos, um rebote e quatro assistências para liderar o Bayern à vitória. Pelo lado do Estreva Vermelha, Joel Bolomboy se destacou com 12 pontos e incríveis 19 rebotes.