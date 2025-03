Paris de Tiago Splitter é derrotado pelo Monaco na EuroLiga

Nesta quarta-feira (5), a 28ª rodada da EuroLiga de basquete masculino teve início com participação brasileira. Sob o comando do técnico Tiago Splitter, o Paris foi derrotado pelo Monaco por 91 a 79. Com o resultado, a equipe francesa soma 16 vitórias e 12 derrotas, ocupando a 7ª posição na classificação.

O Monaco venceu o Paris por 91 a 79 em um duelo equilibrado, mas se impôs nos momentos decisivos. O time visitante começou melhor, vencendo o primeiro quarto por 24 a 22, e ampliou a vantagem nos períodos seguintes, com parciais de 20 a 17 e 27 a 14. No último quarto, o Paris reagiu e fez sua maior pontuação da partida, vencendo por 26 a 20, mas o Monaco já tinha construído uma diferença confortável para garantir o triunfo.

Os destaques da partida ficaram por conta de D. Theis e Loyd J., ambos do Monaco, com 21 pontos cada. Theis ainda contribuiu com sete rebotes e teve um ótimo aproveitamento nos arremessos de dois pontos (10/12). Pelo Paris, T. Shorts se destacou, anotando 19 pontos e distribuindo cinco assistências.