Antetokounmpo alcança 20 mil pontos na carreira em mais uma grande atuação da dupla com Lillard

"Todos nós conhecemos os nomes. Obviamente, chegar a 20 mil pontos não é apenas ser um cara que tem oportunidade. Você tem que continuar melhorando. Você tem que ir contra os melhores defensores, você tem que cuidar de si mesmo e estar disponível".

Giannis também se tornou o sétimo nascido fora dos Estados Unidos a chegar neste número, e emocionou ao lembrar de começo humilde na Grécia até se transformar em uma estrela.

"Espero que muitas pessoas me vejam, e eu represento as pessoas que podem não ter tudo", disse Antetokounmpo. "Podem não ser as pessoas mais talentosas, mas são disciplinadas. Eles aparecem todas as noites para fazer a coisa certa, não importa o resultado. Eles continuam voltando e continuam sendo disciplinados em seu ofício. Então, espero poder representar todas essas pessoas."

O Bucks é o quarto colocado da Conferência Leste, com 36 vitórias em 61 jogos, em situação confortável e encaminhada na zona de classificação ao Playoffs.