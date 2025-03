Paulistano tropeça em casa e perde para lanterna do NBB

Renan e Cassiano foram os grandes destaques individuais do Fortaleza. Juntos, eles combinaram para 36 pontos e comandaram o setor ofensivo do Fortaleza. Renan registrou 18 pontos, seis rebotes e cinco assistências, enquanto Cassinao teve 18 pontos quatro rebotes e sete assistências. Por outro lado, o Brunão foi o principal jogador do Paulistano, com 16 pontos e oito rebotes.

Classificação

Mesmo com o resultado negativo, o Paulistano se manteve no oitavo lugar. O clube paulista tem uma campanha de 13 triunfos e 13 derrotas na atual temporada do NBB. Da mesma forma, o Fortaleza permanece na lanterna da classificação, com oito vitórias e 19 derrotas.