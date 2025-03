Tabela da LBF - Liga de Basquete feminino 2025 [team_standings id="666939" title="CLASSIFICAÇÃO" number="11" columns="pts,p,w,pw,pl" show_team_logo="1" show_published_events="1" show_future_events="1" show_full_table_link="0" align="none"] [event_list title="SEMANA 1" team="0" league="11194" season="241770" venue="0" status="default" format="default" date="range" date_from="2025-03-08" date_to="2025-03-14" date_past="" date_future="" date_relative="0" day="" number="500" order="default" columns="event,teams,time" show_all_events_link="0" align="none"] [event_list title="SEMANA 2" team="0" league="11194" season="241770" venue="0" status="default" format="default" date="range" date_from="2025-03-15" date_to="2025-03-21" date_past="" date_future="" date_relative="0" day="" number="500" order="default" columns="event,teams,time" show_all_events_link="0" align="none"] [event_list title="SEMANA 3" team="0" league="11194" season="241770" venue="0" status="default" format="default" date="range" date_from="2025-03-22" date_to="2025-03-28" date_past="" date_future="" date_relative="0" day="" number="500" order="default" columns="event,teams,time" show_all_events_link="0" align="none"] [event_list title="SEMANA 4" team="0" league="11194" season="241770" venue="0" status="default" format="default" date="range" date_from="2025-03-29" date_to="2025-04-04" date_past="" date_future="" date_relative="0" day="" number="500" order="default" columns="event,teams,time" show_all_events_link="0" align="none"] [event_list title="SEMANA 5" team="0" league="11194" season="241770" venue="0" status="default" format="default" date="range" date_from="2025-04-05" date_to="2025-04-11" date_past="" date_future="" date_relative="0" day="" number="500" order="default" columns="event,teams,time" show_all_events_link="0" align="none"] [event_list title="SEMANA 6" team="0" league="11194" season="241770" venue="0" status="default" format="default" date="range" date_from="2025-04-12" date_to="2025-04-18" date_past="" date_future="" date_relative="0" day="" number="500" order="default" columns="event,teams,time" show_all_events_link="0" align="none"] [event_list title="SEMANA 7" team="0" league="11194" season="241770" venue="0" status="default" format="default" date="range" date_from="2025-04-19" date_to="2025-04-25" date_past="" date_future="" date_relative="0" day="" number="500" order="default" columns="event,teams,time" show_all_events_link="0" align="none"] [event_list title="SEMANA 8" team="0" league="11194" season="241770" venue="0" status="default" format="default" date="range" date_from="2025-04-26" date_to="2025-05-02" date_past="" date_future="" date_relative="0" day="" number="500" order="default" columns="event,teams,time" show_all_events_link="0" align="none"] Participantes Unimed Campinas, Blumenau, ADRM Santo André, São José Basketball, Sodiê Mesquita, Sampaio Basquete, Sesi Araraquara, Corinthians e os estreantes Maringá, Cerrado Basquete e Ourinhos Basquete estarão na LBF - Liga de Basquete Feminino 2025 + SIGA O CANAL DO OLIMPÍADA TODO DIA NO WHATSAPP - As equipes representam os estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Maranhão, Paraná e também o Distrito Federal; E BLUESKY Forma de disputa - A Liga de Basquete Feminino terá início no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher; o sistema de disputa tem todas as equipes se enfrentando em turno e returno pela primeira fase. As oito melhores avançam para os playoffs. Nas quartas de final e na semifinal, as equipes se enfrentam em séries melhores de três jogos. Na grande decisão, melhor de cinco partidas.