Gui Santos tem papel importante em vitória do Warriors

Se o Golden State Warriors não teve vida fácil contra o New York Knicks, ao menos contou com reserva de luxo brasileiro para conseguir virar a partida. Na noite desta terça-feira (4), a franquia de São Francisco foi até o Madison Square Garden, em Nova Iorque, e venceu por 114 a 102, em grande atuação de Curry, Butler e, por que não, Gui Santos.

Atuação do brasileiro saindo do banco foi crucial. Com nove pontos marcados, além de duas assistências distribuídas, Gui Santos precisou de 14 minutos em quadra para ajudar seus time e agradar, mais uma vez, o treinador Kerr. Gui também teve noite precisa, com quatro arremessos certos em seis tentados.

É inegável dizer que o brasiliense teve grande impacto na virada, já que ele saiu da partida com um Plus-Minus de 14 pontos. Essa é uma estatística bastante usada na NBA, que consiste em medir a influência de um jogador na postura coletiva de seu time a partir do número de pontos feitos e sofridos pela equipe com o jogador em quadra.