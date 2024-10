Flamengo estreia no NBB com trunfo para voltar a ser campeão

Já são quatro anos desde a conquista do último troféu do NBB pelo Flamengo. A seca do maior título nacional causa um incômodo para uma torcida e clube acostumados a vencer. Porém, esta dor de cabeça pode estar chegando ao fim com a chegada de um reforço especial para a nova temporada: Jhonatan Luz, vencedor das últimas seis edições do NBB.

O experiente ala de 37 anos já é o maior vencedor da história do torneio, empatado com outros dois jogadores históricos da liga, Marquinhos e Olivinha. No entanto, o novo reforço rubro-negro é o único a conseguir tal feito de forma consecutiva.

A primeira conquista veio na temporada 2017/2018, com o Paulistano. Em seguida, Jhonatan Luz foi campeão duas vezes com o próprio Flamengo, time pelo qual também conquistou um título internacional, a Champions League das Américas. O ala, então, se transferiu para o SESI Franca, onde fez parte do tricampeonato da equipe paulista. Em 2023/24, o jogador esteve em quadra por quase 24 minutos por partida e registrou médias de 5,9 pontos e 3,8 rebotes, sendo importante na conquista do Franca.