LBF Implementa fair play financeiro a partir da temporada 2025

A gestão de Valter Ferreira Silva tem como meta elevar o nível da Liga de Basquete Feminino e aproximá-la do padrão ideal. Para isso, a edição de 2025 contará com uma nova regra: o fair play financeiro. A medida determina que os clubes devem honrar seus compromissos financeiros com atletas, comissão técnica e demais profissionais. O não cumprimento resultará na exclusão da equipe da temporada seguinte.

O superintendente da LBF, Fernando Maroni, reforça que o fair play financeiro será uma regra inegociável a partir de agora. Segundo ele, embora a inadimplência não seja um problema recorrente no basquete feminino, garantir o cumprimento das obrigações financeiras é essencial para fortalecer a principal competição da modalidade no país.

"Apesar de ser muito raro no basquete feminino qualquer tipo de problema dessa ordem, já que os clubes normalmente honram com seus compromissos, é importante que esse item passe a constar no regulamento e se torne formalmente algo obrigatório. É importante caminhar sempre na direção de medidas que visam compliance e essa é mais uma que estamos tomando", explicou Maroni.