LeBron James não é apenas o rei do basquete, ele é a verdadeira aula de longevidade e reinvenção na modalidade. Aos 40 anos, ele ultrapassou a marca de 50 mil pontos no currículo como jogador da NBA.

LeBron parece ter descoberto o segredo da fórmula da juventude, tamanha sua capacidade de impactar o jogo. Mesmo os californianos, acostumados com os roteiros improváveis de Hollywood, ficam impressionados com as atuações de cinema do camisa 23 dos Lakers dentro de quadra.

Médias de MVP

Em fevereiro, o King fez chover, com uma média estonteante de 29,3 pontos por jogo, liderando os Lakers em 10 vitórias em 12 partidas disputadas no mês.

Após fazer 40 anos, as médias de James em pontos, rebotes e assistências são melhores do que aquelas que o consagraram como MVP no Miami, na temporada 2012/13. Enquanto o calendário insiste em avançar, LeBron continua a reinventar sua arte, desafiando as leis da física e mostrando que, no basquete, idade é só um número.

Um bilionário que ainda tem fome de bola

Seu técnico e ex-parceiro de podcast JJ Redick disse em uma entrevista coletiva após o jogo: "Ele (LeBron) desafia qualquer coisa que seja normal. Não só com o físico e com as jogadas, mas principalmente com a mentalidade. Ele é um bilionário que entra em quadra em dois jogos em dias seguidos, com 40 anos, após 22 anos com todos os recordes e conquistas... Jovens vão dizer que estou puxando o saco dele, mas ele é um dos maiores competidores da história. É incrível poder treiná-lo, pois ele está pronto todos os dias."

Que privilégio poder assistir LeBron performando noite após noite, por tantos anos e sem previsão de chegar ao fim. Um ídolo que dita o tom, e faz seus companheiros e o basquete melhor! Vida longa ao rei!