Cavaliers faturam 12ª vitória seguida e são 1ª equipe nos playoffs da NBA

Pela mesma rodada, a vitória do Milwaukee Bucks sobre o Dallas Mavericks por 137 a 107 também marcou feito importante nesta quarta. Giannis Antetokounmpo anotou 32 pontos e entrou para a seleta lista de jogadores com até 30 anos a alcançarem a marca de 20 mil pontos.

O jogador, que tem justamente 30 anos de idade, soma agora 20.010 pontos na carreira, se tornando o 52º da história a superar tal marca geral. Entre os mais jovens, ao lado do astro grego, estão LeBron James, Kevin Durant, Kobe Bryant, Wilt Chamberlain e Michael Jordan.

"Espero que muitas pessoas me vejam e eu represente as pessoas que podem não ter tudo, podem não ser as mais talentosas, mas são disciplinadas e aparecem todas as noites para fazer a coisa certa", disse Antetokounmpo. "Não importa o resultado, eles continuam voltando e continuam sendo disciplinados em seu ofício. Espero que eu possa representar todas essas pessoas."

Apesar do destaque, Antetokounmpo não foi o maior pontuador dos Bucks nesta noite. Isso porque Damian Lillard alcançou os 34 pontos. Pelos Mavericks, Klay Thompson anotou 28 pontos. Os Bucks ocupam o quarto lugar da Conferência Leste, com 36 vitórias e 25 derrotas. E os Mavericks figuram em 10º no Oeste, com 32/31.

Confira resultados da noite desta quarta-feira:

Boston Celtics 128 x 118 Portland Trail Blazers