Flamengo é superado pelo Caxias e encerra sequência sem derrotas no NBB

O Flamengo perdeu do Caxias do Sul por 85 a 82 nesta quarta-feira, pelo Novo Basquete Brasil (NBB), no Ginásio do Sesi Trapiche. A equipe gaúcha contou com grande atuação de Shamell, que anotou 20 pontos.

Com o resultado, o Rubro-Negro encerrou uma sequência de cinco jogos de invencibilidade na competição. A equipe segue na segunda posição, com 20 vitórias e seis derrotas. Já o Caxias é o 16º, com oito vitórias e 17 derrotas.

O próximo jogo do Flamengo será neste domingo (09), às 19h10 (de Brasília), diante do Paisas, pela Liga dos Campeões das Américas. Já o Caxias do Sul recebe o São Paulo, às 20h da próxima quarta-feira (13).