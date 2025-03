Alex Garcia converte milésimo arremesso triplo no NBB

Com isso, Alex agora entra para o seleto grupo que tem apenas outros dois jogadores. Shamell é o líder nas bolas de 3 pontos na história do NBB. São 1,231 mil cestas do perímetro até o momento para o ala-armador do Caxias do Sul Basquete. Logo atrás dele, com 1,069 mil acertos, está Marquinhos, do Vasco da Gama, que se irá aposentar ao final desta temporada.

Bauru em 5º; Flamengo perde invecibilidade

A vitória contra o Pinheiros fez o Bauru Basket terminar a rodada na 5ª posição da temporada regular. Em 26 partidas na temporada regular, o Dragão soma 15 resultados positivos. Por outro lado, o quarto revés seguido fez o time pinheirense correr risco de sair do top-10 e agora ocupa o 8º lugar.

Em outra partida da noite, o Flamengo viu uma sequência de cinco vitórias seguidas acabar em Caxias do Sul. Enfrentando os donos da casa, o rubro-negro carioca sofreu a virada no segundo tempo e perdeu por 85 a 82. Apesar do revés, o Fla segue na vice-liderança com 45 pontos, mas pode ver o Minas abrir distância. Para o time Gaúcho, penúltimo colocado, a vitória mantém o bom momento recente e as chances de ir aos playoffs.