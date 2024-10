Alto nível técnico e equipes mais fortes: o que esperar da temporada do NBB

A 17ª temporada do Novo Basquete Brasil começa neste sábado (12) com o clássico entre Vasco da Gama e Flamengo. Segundo o presidente da Liga Nacional de Basquete, Rodrigo Franco Montoro, as expectativas são altas por uma competição mais disputada e com maior nível técnico.

A fase de classificação desta temporada 2024/25 é realizada em dois turnos, com os 16 primeiros colocados se classificando para os playoffs. No mata-mata, a série de oitavas de final terá disputa em uma melhor de cinco de jogos, assim como já acontecia nas quartas, semifinais e finais. Será possível acompanhar várias partidas no UOL

"A gente está começando agora a 17ª temporada do NBB e a expectativa é grande. Já estamos contentes em renovar esse patrocínio com a Caixa. A gente teve um evento muito rico com a participação de técnicos e atletas — eles que fazem realmente acontecer — e todos foram unânimes em destacar o fortalecimento das equipes e o aumento do nível técnico. A gente espera uma competição com muita disputa, jogo e basquete", disse o presidente em entrevista ao UOL durante o evento de abertura realizado no Club Athletico Paulistano.