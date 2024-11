Solução da crise climática é mudar o sistema econômico, diz Satish Kumar

Assim, Kumar resgata a cosmovisão de povos originários e tradicionais para propor uma reintegração, que ele diz ser essencial na superação de obstáculos globais. "Cuidar da natureza, dar a ela direitos, é também preservar os direitos humanos. Assim como nós, a natureza tem um valor intrínseco. Muitas vezes pensamos no valor dela em como podemos lucrar a partir da derrubada de florestas, da agricultura, por exemplo. A natureza torna-se uma mercadoria e isso precisa mudar. Temos que dizer que a Natureza não tem valor apenas pela utilidade para os humanos, ela tem valor em si."

Esperança no caminhar

Satish Kumar diz querer ser ativista até o fim da vida Imagem: Divulgação

Para Kumar, o ativismo é um trabalho sem fim. "Virei um ativista quando tinha 18 anos ao integrar o movimento de Mahatma Ghandi. Agora, tenho 88 anos e continuo sendo um ativista. E quero ser até o último suspiro da minha vida", reflete.

O trabalho, segundo ele, é estar conectado ao mundo, mas sempre ligado às raízes e à comunidade. "Os pés devem estar enraizados, mas a mente é cósmica, universal. A internet pode ser útil para conectar-se com outras pessoas, mas é apenas uma pequena cereja no bolo. A verdadeira comunidade é onde você mora, os seus amigos, familiares, vizinhos, e a terra onde você está, com seus animais e pássaros, onde quer que você esteja", defende. "As pessoas devem ter uma comunidade forte e sólida."

Em "Amor Radical", as câmeras acompanham Kumar em sua rotina comum: viagens pelo mundo, encontro com amigos, debates de ideias com outros ativistas, como a filósofa Vandava Shiva, e rodas de conversas em que ele passa a sabedoria de décadas para as novas gerações, a quem ele diz encontrar combustível para seguir tendo esperança. "As pessoas mais jovens estão surgindo com novas ideias, novas imaginações e mais criatividade. E isso me dá esperança de um futuro melhor. Acredito que a humanidade pode ter um bom futuro", diz. "Para ser ativista, é necessário ser otimista."