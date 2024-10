Concentração de CO2 na atmosfera bate recorde em 2023

Com a próxima rodada de negociações a ser realizada na COP29 se aproximando, a ONU também divulgou que as NDCs (contribuições nacionalmente determinadas) já apresentadas pelos países são suficientes para reduzir as emissões globais em 2,6% nesta década em comparação com o nível de 2019. Cientistas, porém, estimam que um corte de 43% nas emissões até 2030 é necessário para alcançar as metas do Acordo de Paris.

As conclusões do boletim divulgado nesta segunda-feira foram consideradas um "momento de virada" por Simon Stiell, secretário-geral da UNFCCC (Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima).

Os NDCs são compromissos assumidos pelos países para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. O Brasil se comprometeu a reduzir as emissões em 48% até 2025 e em 53% até 2030, em relação aos níveis de 2005.

"Os atuais planos climáticos nacionais estão muito aquém do que é necessário para impedir que o aquecimento global prejudique todas as economias e destrua bilhões de vidas e meios de subsistência em todos os países", disse ele.

Para Stiell, as novas NDCs devem divulgar um caminho claro para evitar que isso aconteça. O estabelecimento de metas mais ambiciosas depende do que ocorrerá na COP29, onde cerca de 200 países irão discutir um novo sistema global de comércio de emissões e um aporte financeiro anual de 100 bilhões de dólares (R$ 570 bilhões) para ajudar os países em desenvolvimento a atingirem suas metas climáticas.